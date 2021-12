Bowe verslaat Japanse vrouwen op 1.500 meter, maar topfavoriet ontbreekt

De Amerikaanse Brittany Bowe heeft bij de wereldbeker schaatsen in Calgary de laatste mondiale 1.500 meter voor de Olympische Spelen gewonnen. Bowe ging razendsnel van start op de snelle Canadese baan. Ze reed zelfs even onder het wereldrecordschema, maar in de laatste ronde wist ze haar ambitieuze tempo niet meer vol te houden. Op haar tandvlees reed Bowe naar 1.52,05. Daarmee bleef ze slechts één honderdste onder de tijd van de Japanse Nana Takagi: de oudere zus van de topfavoriet voor olympisch goud, Miho Takagi. De jongere Takagi won de eerste drie wereldbekerraces over 1.500 meter, maar ging in Calgary alleen van start op de 500 en de 3.000 meter. De Japanse Ayano Sato greep met 1.52,19 het brons. Geen Nederlandse toppers Olympisch kampioene Ireen Wüst en Antoinette de Jong lieten de wereldbeker in Calgary schieten. De Nederlandse schaatssters stonden dit seizoen al meerdere keren op of net naast het podium op de schaatsmijl, maar zij bereiden zich - net als veel andere Nederlandse toppers - met een trainingskamp voor op het olympisch kwalificatietoernooi. De slotdag van de wereldbeker in Calgary is live te volgen via deze livestream en op televisie (NPO 3). Bekijk het programma hieronder.

Het schaatsprogramma van zondag in Calgary - NOS

Jorien ter Mors, Joy Beune, Reina Anema, Sanne in 't Hof en Robin Groot gaan vannacht nog wel van start op de 1.500 meter. Zij rijden in de B-groep vanwege ontbrekende of tegenvallende resultaten eerder dit seizoen. Lollobrigida wint massastart Ook bij de massastart stonden de Nederlandse medaillekandidaten niet aan de start. Irene Schouten en Marijke Groenewoud, allebei goed voor een zege dit seizoen, reisden niet af naar Calgary. De jonge Robin Groot (20) en Evelien Vijn (19) kregen daardoor een kans. Na de eerste tussensprint probeerde Vijn slim mee te glippen met een aanval, maar die poging strandde al snel. Met tien ronden te gaan ging de Japanse Rin Kosaka alleen op avontuur, maar ook zij wist niet uit de greep van het peloton te blijven. Toen de ervaren Ivanie Blondin en Francesca Lollobrigida in de slotfase eens flink aanzetten, konden Vijn en Groot het tempo niet meer volgen. De Italiaanse Lollobrigida versloeg de Canadese Blondin in de sprint. De Russische Elizaveta Golubeva greep het brons.