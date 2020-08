Kruijswijk meldt zich af voor Tour de France vanwege 'breukje in schouder'

Steven Kruijswijk heeft zich teruggetrokken voor de Tour de France. De wielrenner van Jumbo-Visma ondervindt te veel last van de gevolgen van een valpartij in de Dauphiné. De Tour start op 29 augustus in Nice.

Kruijswijk meldt dat de schade groter is dan gedacht. "Tot mijn grote teleurstelling kan ik door een breukje in de schouder en de vele schaafwonden niet deelnemen aan de Tour de France."

De 33-jarige Kruijswijk kwam zaterdag ten val tijdens een afdaling, die later door ploeggenoten Tom Dumoulin en Wout Van Aert als "een schande" werd omschreven vanwege alle gaten in het asfalt en grind op de weg.