PSV pakt koppositie na moeizame zege op NEC; Zuid-Amerikanen goud waard

Daarnaast moest de nare bijsmaak van de Europa League-nederlaag tegen Real Sociedad worden weggespoeld. De Spanjaarden wonnen donderdag met 3-0, waardoor PSV werd uitgeschakeld en het een treetje lager in de Conference League moet proberen.

Na het gelijke spel van Feyenoord in en tegen Groningen (1-1) en de verliespartij van Ajax, thuis tegen AZ (1-2), wisten de Eindhovenaren dat ze bij winst lijstaanvoerder zouden zijn.

PSV is de nieuwe koploper van de eredivisie. In Nijmegen werd het taaie NEC verdiend, maar zonder franje met 2-1 verslagen. De Nijmegenaren gaven voor de vijfde keer op rij een voorsprong uit handen.

Desondanks wankelde NEC niet en was de ploeg van Rogier Meijer soms zelf brutaal met goed voetbal en een schot van Souffian El Karouani.

Daarna pakte PSV, waar de uitblinker van vorige week tegen FC Utrecht, Ritsu Doan, niet mocht invallen, de draad weer op. De ploeg had veel meer balbezit en werd af en toe gevaarlijk via schoten van Marco van Ginkel en Mauro Junior en een goede actie van Cody Gakpo, die bijna Bruma wist te bedienen.

De ploeg van trainer Roger Schmidt leek zich bewust van de belangen, want vanaf de eerste minuut was PSV dominant. Toch kwam NEC na acht minuten plotseling op voorsprong. PSV-doelman Joël Drommel verwerkte een 'dwarrel-vrije trap' van Lasse Schöne slecht, Magnus Mattsson reageerde het alertst en scoorde uit de rebound (1-0).

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders. Een beter PSV, dat verre van spectaculair speelde, en NEC dat loerde op de tegenstoot. Toch werden de momenten voor het doel van de Nijmegenaren steeds hachelijker. Na weifelend optreden van doelman Mattijs Branderhorst, die verder een uitstekende wedstrijd keepte, wist Ibrahima Sangaré de bal na ruim een uur spelen in het net te krijgen. Hij stond echter buitenspel en dus ging het feest niet door.

Zuid-Amerikanen beslissen wedstrijd

Tien minuten voor tijd maakte PSV alsnog een geldige treffer. Yorbe Vertessen kopte de bal fortuinlijk binnen via NEC'er Dirk Proper (1-1). Even daarvoor kreeg NEC-aanvaller Elayis Tavşan nog een levensgrote kans, maar hij schoot de bal op Drommel. Het bleek een dure misser te zijn, want de Zuid-Amerikaanse afdeling van PSV bezorgde de Brabanders de winst.

De Argentijn Maximiliano Romero kreeg een hoge voorzet van Philip Max op atletische wijze voor de goal, waardoor de Braziliaan Carlos Vinícius de bal van dichtbij kon binnentikken. Dit bleek de beslissing.