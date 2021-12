Verstappen sluit lange en historische dag af: 'Niet goed voor mijn hart'

Hij is de kersverse wereldkampioen in de Formule 1, toch waren de afgelopen uren na de race nog enorm spannend voor Max Verstappen. "Het was niet goed voor mijn hart", vertelt de Nederlander zichtbaar opgelucht in een interview met de NOS. Dat kwam omdat Mercedes, de renstal van rivaal Lewis Hamilton, twee protesten had aangetekend bij de wedstrijdleiding. Uren en diverse gesprekken tussen beide teams en de wedstrijdleiding kwamen er aan te pas. De spanning bij Verstappen en zijn team Red Bull Racing nam duidelijk toe. Maar rond 20.00 uur Nederlandse tijd kwam het verlossende woord: de protesten werden door de wedstrijdleiding afgewezen. Kort daarna verscheen de 24-jarige Nederlander voor de camera van NOS-verslaggever Martin Vriesema.

Tegen hem vertelt de kersverse wereldkampioen over de spanning die hij de hele dag voelde. Naast het urenlange wachten op de beslissingen van de wedstrijdleiding was de apotheose van het Formule 1-seizoen, tijdens de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi, er een die zijn weerga niet kende. "Al vanaf vanmorgen was ik nerveus, natuurlijk. Omdat het zo dicht op elkaar zat", vertelt Verstappen. "Al die emotie in de laatste ronde, het gekkenhuis en dan nog die beslissing die moet vallen. Dat was even niet fijn. Uiteindelijk is het een ongelooflijke dag." Beetje geluk Lang leek het erop dat Verstappen de wereldtitel aan zich voorbij moest laten gaan. Hamilton lag bijna de hele race op kop, maar in de Formule 1 kan van alles gebeuren. Bovendien komt opgeven sowieso niet voor in het woordenboek van de Nederlander. "Ik had zoiets van: ik geef niet op, ga tot het laatste rondje vol gas en dan zien we wel waar we eindigen. Je moet een beetje geluk hebben, dat hebben we gehad, maar dan moet je de kans ook pakken. Dat hebben we uiteindelijk gedaan."

En dus was zondag 12 december 2021 de dag waarop de grote droom van Max en zijn vader Jos Verstappen uitkwam. En dus kwamen ook de emoties van alles wat er de afgelopen twintig jaar was gebeurd, naar boven. "Je denkt na over alles wat je tot nu toe hebt gedaan." "Van het karten door heel Europa met mijn vader tot aan nu. Altijd was het kampioenschap de droom. Nu is alles natuurlijk gelukt en dan komen al die momenten, al die honderdduizenden kilometers die we hebben afgelegd, terug." "Het was een mooi moment met mijn vader, na de overwinning. Dat we samen zaten. Heel emotioneel."