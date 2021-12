Rus Moesjtakov wint laatste mondiale 500 meter voor Olympische Spelen

De Russische schaatser Viktor Moesjtakov heeft de laatste internationale 500 meter voor de Olympische Spelen gewonnen. Bij de laatste wereldbeker van het jaar in Calgary snelde hij na een razendsnelle opening (9,39) naar 33,90, een persoonlijk record.

Daarmee was hij 0,08 seconde sneller dan de Japanner Yuma Murakami, die ook net onder de 34 seconden (33,99) dook.

De eerste 500 meter in Calgary was vrijdag historisch. De Canadees Laurent Dubreuil won met een baanrecord (33,77) en maar liefst vier mannen doken in dezelfde race onder de 34 seconden. Dat was nog niet eerder gebeurd in de geschiedenis.

In de tweede omloop kwam Dubreuil in de slotrit tot 34,06. De Canadese wereldkampioen miste dit seizoen nog geen podiumceremonie bij een wereldbeker over 500 meter. Ook dit keer was het raak; Dubreuil greep voor eigen publiek het brons.

