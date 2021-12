Bij gebrek aan Nederlandse klasbakken schaatst Ning naar winst op 1.000 meter

De kilometer meter was bij de eerste drie wereldbekers het domein van de Nederlandse mannen. In Polen, Noorwegen en Amerika kleurde het podium steeds helemaal oranje, maar dat was in Canada niet mogelijk. Thomas Krol, Hein Otterspeer, Kai Verbij en Nuis lieten de wereldbeker in Calgary namelijk aan zich voorbij gaan. Zij bereiden zich met trainingskampen voor op het olympisch kwalificatietoernooi.

Met 1.06,65 bleef Ning vlak boven het baanrecord van Pavel Koelizjnikov (1.06,49). Alleen de Russische wereldrecordhouder en Kjeld Nuis waren ooit sneller op de kilometer. Voor Ning was het zijn eerste wereldbekerzege op de 1.000 meter. Hij won al wel wereldbekerwedstrijden over 1.500 meter.

De eerste 500 meter in Calgary was vrijdag historisch. De Canadees Laurent Dubreuil won met een baanrecord (33,77) en maar liefst vier mannen doken in dezelfde race onder de 34 seconden. Dat was nog niet eerder gebeurd in de geschiedenis.

Dubreuil weer op podium

In de tweede omloop kwam Dubreuil in de slotrit tot 34,06. De Canadese wereldkampioen miste dit seizoen nog geen podiumceremonie bij een wereldbeker over 500 meter. Ook dit keer was het raak; Dubreuil greep voor eigen publiek het brons.

De slotdag van de wereldbeker in Calgary is live te volgen via deze livestream en op televisie (NPO 3). Bekijk het programma hieronder.