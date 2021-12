Napoli lijdt ook tegen gepromoveerd Empoli puntenverlies: 1-0 nederlaag

Napoli heeft opnieuw punten laten liggen in de Serie A. Dit keer ging het in eigen huis met 1-0 onderuit tegen Empoli, dat vorig seizoen nog een niveau lager speelde in Italië. Napoli, dat nog wel bovenin meedraait, heeft aan de laatste zes competitiewedstrijden slechts vijf punten overgehouden.

Voor Napoli-coach Luciano Spalletti was het bij voorbaat al een bijzonder treffen. Het duel met Empoli was zijn 500ste als trainer in de Serie A. Hij beleefde zijn jubileum alleen niet op de bank, maar moest vanwege een schorsing het spel vanaf de tribune volgen.

Daarnaast moest Napoli het opnemen tegen de club waar Spalletti zijn loopbaan in 1993 als speler afsloot en die als trainer een jaar later begon. En met succes: hij leidde Empoli van Serie C1 naar het hoogste niveau in Italië.

Levendig, maar weinig kansen

In de levendige eerste helft vielen veel schoten te noteren, maar slechts weinig met de juiste richting. Napolitaan Elif Elmas was nog het dichtst bij de openingstreffer, maar de lat voorkwam een doelpunt.