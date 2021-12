Inter neemt koppositie in Serie A over van Milan, weer puntenverlies Napoli

Inter is een van de zeven clubs die Ajax morgen kan loten als tegenstander in de achtste finales van de Champions League . De ploeg van Simone Inzaghi liep na de 2-0 snel verder uit dankzij treffers van Hakan Calhanoglu en opnieuw Martínez.

In de levendige eerste helft vielen veel schoten te noteren, maar slechts weinig met de juiste richting. Napolitaan Elif Elmas was nog het dichtst bij de openingstreffer, maar de lat voorkwam een doelpunt.

Daarnaast moest Napoli het opnemen tegen de club waar Spalletti zijn loopbaan in 1993 als speler afsloot en die als trainer een jaar later begon. En met succes: hij leidde Empoli van Serie C1 naar het hoogste niveau in Italië.

Voor Napoli-coach Luciano Spalletti was het duel met Empoli bij voorbaat al een bijzonder treffen. Het was zijn 500ste als trainer in de Serie A. Hij beleefde zijn jubileum alleen niet op de bank, maar moest vanwege een schorsing het spel vanaf de tribune volgen.

Na rust had Patrick Cutrone de ban kunnen breken, maar de diep gestuurde Empoli-aanvaller trof de vuisten van doelman David Ospina. Toch zou hij in de 71ste minuut de score op curieuze wijze openen: Andre Zambo Anguissa kopte een hoekschop weg, maar zag de bal via het achterhoofd van Cutrone in zijn eigen doel caramboleren: 0-1.

Napoli, dat van de concurrentie AC Milan zaterdag gelijk had zien spelen bij Udinese (1-1) terwijl Atalanta mede dankzij een goal van Teun Koopmeiners de volle buit had gepakt, zette aan om de schade te repareren. Dat was een minuut later al bijna gelukt, maar het schot van Andrea Petagna werd door de paal gekeerd.

Middenmoter Empoli, dat in het begin van het seizoen ook Juventus een thuisnederlaag had bezorgd, moest terug, maar gaf amper een krimp en wist de stunt uit het vuur te slepen.