Ajax dreigt koppositie te verliezen door verlies tegen AZ: 'Pijnlijk en onnodig'

Koploper Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena tegen AZ zijn tweede nederlaag van het eredivisieseizoen geleden: 1-2. Het verlies betekent dat PSV bij winst op NEC in Nijmegen later op zondag de nieuwe koploper van de eredivisie is.

Slecht was het niet in de eerste helft, spectaculair ook zeker niet. Ajax, met Devyne Rensch voor de geblesseerde Noussair Mazraoui, was de bovenliggende partij, maar beide teams speelden heel geconcentreerd, maakten weinig fouten en wachtten geduldig op een moment.

Zo'n moment kwam er lang niet. Tegen het compact spelende AZ slaagde Ajax er niet één keer in een schot op doel te produceren in de eerste helft. De voorlaatste keer dat Ajax thuis in de eredivisie voor rust geen enkel schot op doel produceerde, was op 10 december 2017 tegen PSV (3-0 eindstand).

AZ was twee keer dreigend, met een kopbal van Dani de Wit en een vrije trap van Jesper Karlsson.

Pavlidis opent de score

In de balvaste spits Vangelis Pavlidis had AZ zijn uitblinker. Vijf minuten na rust bekroonde de Griek zijn optreden met de openingsgoal. Yukinari Sugawara zette voor van links en via de rug van Fredrik Midtsjø kwam de bal bij Pavlidis, die zijn derde goal in drie opeenvolgende wedstrijden in het net knalde.