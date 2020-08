'Honderden schrijnende gevallen toeslagenaffaire voorlopig niet gecompenseerd'

Honderden ernstig gedupeerden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst krijgen voorlopig nog geen compensatie of een tegemoetkoming. RTL Nieuws en Trouw berichten dat op basis van interne stukken bij de fiscus.

De 400 tot 500 gedupeerde ouders worden gezien als 'schrijnende gevallen', omdat ze grote financiële problemen hebben. Dat ze nog niet zijn geholpen, zou komen door een tekort aan mensen bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Die is opgericht om gedupeerde ouders te compenseren.

Ook is bij de ambtelijke en politieke top nog geen besluit genomen over hoe mensen ruimhartig kunnen worden gecompenseerd. Volgens bronnen van Trouw en RTL Nieuws gebeurt dat niet uit angst voor precedentwerking. De vrees is dat de groep gedupeerden veel groter blijkt te zijn. Bij ambtenaren die de gedupeerde ouders moeten helpen, zou de onvrede over het gebrek aan daadkracht groeien.

40 gedupeerden

Staatssecretaris Van Huffelen schreef dinsdag aan de Tweede Kamer al dat de schadeloosstelling van gedupeerden langer gaat duren dan gedacht. Mogelijk kunnen ouders vanaf november op "grotere schaal" worden geholpen, liet ze weten.

In de tussentijd wordt volgens haar "met hoge prioriteit" gekeken naar de behandeling van een aantal ouders in schrijnende situaties. In de praktijk zijn dat er in de komende maanden 40 van de in totaal 26.000 gedupeerden, zegt de hoogste ambtenaar van Toeslagen volgens het verslag van een topoverleg.

Daarin adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de Kamer te verzwijgen dat er niet veel mensen worden geholpen, schrijft RTL. De aanbeveling is om "het getal veertig niet te noemen."

Van Huffelen moet zich vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoorden voor de afhandeling van de toeslagenaffaire.