Real Madrid wint in stadsderby van Atlético, nieuwe tegenvaller Barcelona

Real Madrid lijkt niet te stoppen. Ook stadgenoot en vechtmachine Atlético Madrid is het niet gelukt om de rem van de ploeg van Zinedine Zidane in te drukken, want in eigen huis versloegen de witten de rood-wit-blauwen met 2-0. Karim Benzema bracht Real Madrid na een kwartier op voorsprong. Uit een voorzet van Vinícius Júnior schoot de Fransman met een prachtige volley raak, zijn dertiende competitietreffer. Na deze goal behield Real de controle en wist Atlético geen potten te breken. Op de momenten dat de ploeg van Diego Simeone er doorheen kwam, bracht Real-doelman Thibaut Courtois redding. Twaalf minuten na rust deed het effectieve Real nog een keer een duit in het zakje. Vinícius wist dit keer Marco Asensio te vinden, die de bal beheerst achter Jan Oblak plaatste. Real Madrid verloor op 3 oktober voor het laatst. Real ruim aan kop Real Madrid blijft koploper, op ruime afstand van nummer twee Sevilla. Dat team won gisteren de uitwedstrijd van Athletic Club (0-1). Nummer vier Atlético Madrid heeft een wedstrijd minder gespeeld, maar staat al wel op dertien punten achterstand.

Stand La Liga na 17 speelronden - NOS

Het gat tussen Real Madrid en Barcelona is met achttien punten nog groter. Barcelona heeft net als Atlético en Sevilla ook een wedstrijd minder gespeeld. Barcelona dendert niet De FC Barcelona-trein is dus ook zonder Ronald Koeman nog niet gaan denderen. Na de uitschakeling in de Champions League afgelopen week kwam de ploeg van de nieuwe trainer Xavi eerder vandaag in de uitwedstrijd met Osasuna niet verder dan 2-2. De wedstrijd ging flitsend van start. Wonderkind Gavi zette na ruim tien minuten een andere jeugdexponent van de club, Nico, met een prachtige bal door de lucht alleen voor het vijandelijke doel. Die tweede nam goed aan en werkte de bal achter Osasuna-doelman Sergio Herrera. Het was het eerste doelpunt van Nico voor FC Barcelona. De Catalanen konden niet lang genieten van hun voorsprong. Verdediger David Garcia kopte twee minuten na de Barcelona-goal een scherp aangesneden vrije trap in de hoek van het doel en tekende daarmee, namens Osasuna, voor de gelijkmaker (1-1).

De jonge smaakmaker Ez Abde na zijn eerste goal voor Barcelona - ANP