Beide De Jongs en jonkies kunnen nieuwe tegenvaller Barcelona niet voorkomen

Ook zonder Ronald Koeman is de FC Barcelona-trein nog niet gaan denderen. Na de uitschakeling in de Champions League afgelopen week kwam de ploeg van de nieuwe trainer Xavi vandaag in de uitwedstrijd met Osasuna niet verder dan 2-2.

In het restant van de eerste helft had Barcelona meer balbezit, maar niet echt controle over de wedstrijd. Barcelona moest het doen zonder Memphis Depay. De Nederlandse firma De Jong maakte de negentig minuten wel vol. Frenkie als diepe middenvelder en Luuk in de spits. Ze kwamen weinig in het stuk voor.

Het waren vooral de jonge jongens die indruk maakten. De 19-jarige vleugelaanvaller Abde Ezzalzouli 'Ez Abde' was in de eerste helft al een plaag voor zijn directe tegenstander en maakte vier minuten na de pauze de tweede goal voor Barcelona. Een hoge voorzet ging voorbij aan zowel Luuk als Frenkie de Jong, maar de Marokkaan schoot de bal uit de stuit bij de tweede paal binnen en maakte net als Nico zijn eerste voor Barcelona (1-2).

Het doelpunt telde, tot ongenoegen van de Osasuna-spelers. De ervaren Barcelona-middenvelder Sergio Busquets zou in de aanloop naar het doelpunt hands hebben gemaakt.

Toch geen overwinning voor Barcelona

Na de tweede tegengoal drukte het team uit het Baskische Pamplona aan en dat leidde in de 86ste minuut tot de gelijkmaker. Uit een afvallende bal na een corner schoot Ezequiel Ávila de bal met een droge knal achter Marc-André Ter Stegen (2-2). Barcelona probeerde het na de tegengoal nog wel, maar kon geen vuist maken.

Barcelona staat nu na zestien wedstrijden op een achtste plek in Spanje. Osasuna heeft een wedstrijd meer gespeeld en staat tiende. Om 21.00 uur speelt Real Madrid in eigen huis tegen stadgenoot Atletico Madrid.