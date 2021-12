Uitkomst Catshuis: avondlockdown geldt tot na jaarwisseling

De huidige coronamaatregelen worden tot zeker begin volgend jaar verlengd. Dat is volgens bronnen de uitkomst van overleg op het Catshuis van experts en een deel van het demissionaire kabinet.

Dat betekent dat tot minstens begin januari onder meer de horeca en niet-essentiële winkels moeten sluiten om 17.00 uur. Ook sporten in sportscholen of in verenigingsverband blijft na 17.00 uur verboden.

Verder blijft het advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen gehandhaafd. Van een uitzondering voor de Kerstdagen, waarop het kabinet eerder aanstuurde, is dus geen sprake.

De afgelopen week is het aantal nieuwe besmettingen weliswaar afgenomen, maar de druk op de zorg blijft hoog en daarom zijn versoepelingen volgens het demissionaire kabinet niet opportuun. Het kabinet volgt hiermee het advies van het Outbreak Management Team. Het OMT had geadviseerd om niet te versoepelen, mede vanwege de onzekerheid rond de nieuwe omikronvariant.

Kerstvakantie

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een mogelijk langere kerstvakantie. Het OMT had die optie op tafel gelegd, om besmettingen op scholen te beperken. Minister Slob liet eerder weten dat het de inzet is om de scholen rond de kerstvakantie open te houden.

De komende dagen zijn er nog meer overleggen en dinsdag is er een coronapersconferentie van het kabinet waar de besluiten officieel worden bekendgemaakt en toegelicht.