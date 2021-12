Doden bij vuurgevecht Fatah en Hamas in Libanon

Bij een vuurgevecht tussen aanhangers van de Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah in Libanon zijn enkele doden gevallen. Dat gebeurde tijdens de begrafenis van een Hamas-lid in een vluchtelingenkamp bij de havenstad Tyrus in Zuid-Libanon.

Bij de begrafenis in het kamp Burj al-Shemani zouden Fatah-aanhangers het vuur hebben geopend. Een woordvoerder van Hamas zei tegen het Franse persbureau AFP dat er drie doden en zes gewonden zijn. Er zijn ook bronnen die spreken van twee of vier doden.

Wapens of zuurstofflessen

Het Hamas-lid was vrijdag omgekomen bij een explosie. Volgens Libanese staatsmedia ging het om een ontploffing in een wapenarsenaal, maar volgens Hamas waren het zuurstofflessen die na kortsluiting explodeerden. De flessen zouden gebruikt worden voor de behandeling van coronapatiënten.

Een Libanese veiligheidsfunctionaris zei later tegen het Amerikaanse persbureau AP dat het duidelijk om munitie ging en niet om zuurstofflessen. Hoeveel slachtoffers er bij de explosie vrijdag zijn gevallen is niet duidelijk.

Lokale verkiezingen

De spanning tussen de twee Palestijnse bewegingen is opgelopen door de lokale verkiezingen die gisteren werden gehouden door de Palestijnse Autoriteit. Hamas besloot tot een boycot en stond niet toe dat er werd gestemd in de Gazastrook, die onder controle van Hamas staat. Er kon daardoor alleen worden gestemd op de Westelijke Jordaanoever, waar Fatah aan de macht is.

Wel waren op de Westelijke Jordaanoever enkele Hamas-leden kandidaat bij de verkiezingen, van wie enkele ook een zetel veroverden. De meeste zetels gingen naar kandidaten die noch bij Hamas, noch bij Fatah zijn aangesloten.