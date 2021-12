Ajax-vrouwen naast koploper Feyenoord na zege in Alkmaar

Stephanie van der Gragt was met een bekeken schot richting de verre hoek al dicht bij de openingstreffer geweest, toen Victoria Pelova in de tiende minuut een schuiver losliet waar Henriikka Makela geen antwoord op had. Dat de bal onder het opgetrokken been van verdedigster Camie Mol rolde hielp de Finse doelvrouw natuurlijk ook niet.

Makela mocht zich de 0-2 halverwege de eerste helft wel zelf aanrekenen. Ze kreeg een kopbal van Van der Gragt niet onder controle, waarna het voor Eshley Bakker een koud kunstje was om in de rebound te scoren. Kort daarop nam Alieke Tuin het Ajax-doel onder vuur, maar haar vlammende schot stuiterde net naast.

Doelpunt bij basisdebuut

In de 37ste minuut vond Alkmaar zowaar toch aansluiting. Een snelle counter na slordig balverlies van Nadine Noordam eindigde bij de 17-jarige Veerle van der Most, die haar onverwachte basisdebuut - Charlotte Hulst haakte vlak voor de wedstrijd af - opsierde met een treffer. Dat haar schot via het been van Van der Gragt over de Amsterdamse sluitpost Regina van Eijk vloog, kon de pret uiteraard niet drukken.

Na rust trachtte Ajax alsnog door te drukken, maar verder dan een afstandsschot van Romee Leuchter dat bovenop de Alkmaarse dwarsligger belandde, kwamen de gasten aanvankelijk niet.

Kort daarna volgde echter een aanval uit het boekje: Pelova stuurde de snelle Chasity Grant op rechts de diepte in, waarna Leuchter, die de afgelopen vier wedstrijden ook al tot scoren was gekomen, haar negende doelpunt van het seizoen kon binnenlopen. Nicole Stoop bracht bij het scheiden van de markt met een eigen doelpunt de eindstand op het bord: 1-4.

PSV boekte ook een overwinning: een zuinige 1-0 bij sc Heerenveen. Het vroege doelpunt van Desiree van Lunteren vanaf de penaltystip in de vierde minuut was voldoende voor de volle buit.