Vermoeid Vitesse houdt de punten in eigen huis tegen Heracles

Vitesse heeft thuis met 2-1 gewonnen van Heracles Almelo en is dankzij die zege opgeklommen naar de vierde plaats.

Heracles opende de score via Nikolai Laursen, die na een goede voorzet van Kaj Sierhuis met buitenkant voet scoorde. Dat arbiter Jeroen Manschot door liet spelen na een charge op Riechedly Bazoer, pakte goed uit voor Vitesse, want Loïs Openda knalde de bal vervolgens in de korte hoek. Sierhuis was met een lobje over de uitlopende Jeroen Houwen dicht bij een nieuwe Almelose voorsprong, maar Elazar Dasa redde op de lijn.

Kort na rust leverde een charge van Luca de La Torre op Sondre Tronstad de Arnhemmers een penalty op die Openda verzilverde. Het was voor de Belg al de negende competitietreffer van het seizoen.

Vitesse, dat het duel van donderdag in de Conference League tegen Mura in de benen begon te voelen, greep daarna stilaan de greep op de wedstrijd. In de extra tijd was Adrian Szöke nog dicht bij de niet onverdiende gelijkmaker, maar Houwen stond paraat.

Voor Heracles, dat alleen in augustus een punt overhield aan een uitbeurt (bij Sparta) is het de vierde nederlaag op rij, telkens met één treffer verschil.