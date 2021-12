Feyenoord verslikt zich in Groningen (1-1): 'Vervelend van die ene kans'

Feyenoord heeft dure punten laten liggen in de strijd om de koppositie in de eredivisie. Bij FC Groningen kwam de formatie van trainer Arne Slot niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

De thuisploeg probeerde de Rotterdammers met een defensieve tactiek te ontregelen en dat lukte met name in de eerste helft uitstekend. Kansen vielen er daardoor niet of nauwelijks te noteren, waardoor het voor de fijnproevers een kwelling van dik 45 minuten werd.

Justin Bijlow had wat moeite met een afstandsschot van Cyril Ngonge en aan de andere kant trapte Tyrell Malacia van ver maar net over. Dat was het wel voor rust in een lege Euroborg.