Na de vrouwen pakken ook de rolstoelbasketballers zonder te spelen Europees goud

De Nederlandse rolstoelbasketballers zijn net als de vrouwenploeg Europees kampioen geworden. Ook de mannen spelen geen finale. Zowel de mannen als de vrouwen zouden in Madrid in de finale uitkomen tegen Groot-Brittannië. Door coronagevallen in de Britse selecties konden de finales echter niet doorgaan.

De Nederlandse mannen moeten wel opdagen vanavond.

Oranje bereikte de finale door Duitsland in de halve finales met te verslaan (65-58). Daarvoor werd er in de kwartfinales afgerekend met Polen (62-58) en werd het team tweede in de poule, achter Groot-Brittannië.

Tweede Europese titel

Voor de Nederlandse mannen is het pas de tweede Europese titel. De eerste werd in 1993 gewonnen. Groot-Brittannië was toen eveneens de opponent in de finale.

Voor de vrouwen is het de derde titel op rij en de achtste in totaal. In de zomer werden de rolstoelbasketbalsters al paralympisch kampioen in Tokio.