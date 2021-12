Verliezer Hamilton blijft sportief: 'Felicitaties voor Max'

Lewis Hamilton zag in de laatste ronde de wereldtitel uit zijn handen glippen. Hamilton was op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar werd in de slotronde nog ingehaald door Verstappen. Een safety car redde Red Bull.

Max Verstappen passeerde in de slotfase van de Grote Prijs van Abu Dhabi de leidende Hamilton en wist daarna een aanval van de Brit te pareren. Verstappen reed als eerste over de finish en pakte zo het kampioenschap.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton bleef sportief na de pijnlijke nederlaag. "Allereerst de felicitatie voor Max en zijn team, hij heeft het geweldig gedaan dit jaar."