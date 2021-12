Intens gelukkige Verstappen: 'Het is ongelooflijk, ik weet niet wat te zeggen'

Met grote dank dus aan de strategie van zijn ploeg Red Bull Racing. "De jongens van het team verdienen het. Ik hou zoveel van ze", aldus Verstappen. "Ik geniet echt van het werken met ze. Al sinds 2016, maar dit jaar is ongelooflijk."

Met de snellere, 'rode' softbanden kwam hij weer de baan op, kort achter Lewis Hamilton die op dat moment nog aan kop reed en niet voor een bandenwissel was gegaan. Met nog één ronde te gaan ging de safety car van de baan en passeerde Verstappen zijn directe concurrent om de titel. Met een keiharde schreeuw van geluk kwam hij als eerste en dus als wereldkampioen over de finish.

Komt ook vanwege de knotsgekke manier waarop Verstappen de wereldtitel pakte. Door een crash een aantal rondes voor het einde kwam de safety car de baan op. Verstappen snelde vervolgens de pitstraat in voor een bandenwissel.

De brede lach op zijn gezicht spreekt boekdelen en de adrenaline spat overduidelijk van top tot teen uit het lijf van de 24-jarige coureur. "Het is ongelooflijk. Ik vocht de hele race en zocht een mogelijkheid in de laatste ronde. Ik heb nog steeds kramp."

"Het is ongelooflijk, echt insane. Ik weet niet wat ik moet zeggen." Het zijn de woorden van de intens gelukkige Max Verstappen nadat hij als eerste Nederlander wereldkampioen Formule 1 is geworden.

"Ik hoop dat we dit nog tien, vijftien jaar kunnen doen. Ik wil voor de rest van mijn leven bij ze blijven. Ik ben zo blij", vervolgt hij. "Het doel was wereldkampioen worden en dat zijn we nu."

Vader Jos 'enorm blij'

Jos Verstappen kon zondag na afloop van de bizarre ontknoping in de Formule 1 nog maar moeilijk geloven dat zijn zoon Max de wereldtitel had veroverd. "Ik ben enorm blij. Dit is een enorme gekte", zei hij direct na afloop tegen Ziggo Sport.

De manier waarop de titelstrijd werd beslist, deed Jos Verstappen goed. Het kwam aan op een direct racegevecht tussen Hamilton en Verstappen. "Alleen door tactische dingen weten ze te winnen. Tactisch zijn ze zo sterk", aldus de oud-coureur over Mercedes.

"Het was voor ons hopen dat de safety car zo snel mogelijk van de baan ging. Gelukkig konden we nog een rondje racen op de zachte banden. Max doet het."