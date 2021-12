Frans overzees gebiedsdeel Nieuw-Caledonië stemt tegen onafhankelijkheid

Een overgrote meerderheid van de bevolking van de eilandengroep Nieuw-Caledonië heeft er in een referendum voor gekozen om deel te blijven uitmaken van Frankrijk. Van alle stemmers koos 96 procent ervoor om bij Frankrijk te blijven. Het referendum was niet-bindend.

De partijen die voor onafhankelijkheid zijn, hadden opgeroepen om het referendum uit te stellen vanwege de coronapandemie en hadden hun aanhangers gevraagd om weg te blijven. Zij beschuldigden de Franse overheid ervan om met het doorgaan de verkiezingen te hebben beïnvloed. De opkomst was mede hierdoor slechts 42 procent.

Naast de Kanaks, de oorspronkelijke bevolking van de eilandengroep, wonen ook veel Fransen in Nieuw-Caledonië. Vooral deze Fransen willen graag bij Frankrijk en Europa blijven horen.

Drie referenda

Een aantal jaar geleden beloofde de Franse overheid na onrust op de eilanden om drie referenda te houden over onafhankelijkheid. Bij het eerste, in 2018, waren de verschillen klein, maar stemde een meerderheid ervoor om bij Frankrijk te blijven horen. Ook bij het tweede referendum vorig jaar was er een kleine meerderheid. De opkomst was toen wel ruim twee keer zo groot als vandaag.

Nieuw-Caledonië ligt in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië. Het referendum werd nauwlettend in de gaten gehouden door de Verenigde Naties, Australië en andere partijen die zich zorgen maken over de toenemende invloed van China in de regio.

Macron

De Franse president Macron reageerde in een televisietoespraak blij op de resultaten. "Vandaag is Frankrijk een stukje mooier omdat Nieuw-Caledonië heeft besloten om te blijven", stelde hij. Hij liet zich niet uit over de boycot van de tegenstanders, maar liet wel weten dat de archipel "diep verdeeld is". Hij beloofde "om alle Caledoniërs te respecteren".

Het gebied is onder meer belangrijk voor Frankrijk op economisch vlak omdat Nieuw-Caledonië een van de grootste nikkelproducenten ter wereld is. China is de grootste koper van nikkel ter wereld.