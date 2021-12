Verstappen passeert Hamilton in krankzinnige slotronde en pakt wereldtitel

Met zijn 24 jaar en 73 dagen is Verstappen een van de jongste Formule 1-coureurs met een wereldtitel op zak. Alleen Sebastian Vettel (23 jaar en 134 dagen), Hamilton (23 jaar en 300 dagen) en Alonso (24 jaar en 58 dagen) waren jonger toen ze wereldkampioen in de hoogste raceklasse werden.

Het is voor het eerst dat een Nederlander wereldkampioen is geworden in de Formule 1. Daarmee zijn er nu vijftien landen die ooit een Formule 1-kampioen hadden. De laatste keer dat een land zich bij dat rijtje voegde, was in 2005 toen Fernando Alonso Spanje een Formule 1-titel bezorgde.

De strijd om de wereldtitel kwam in Abu Dhabi tot een ultieme ontknoping. Verstappen en Hamilton begonnen met een gelijk puntenaantal aan de race en de Nederlander startte, na een verrassend goede kwalificatie, vanaf poleposition. Zijn start was echter niet goed, waardoor Hamilton de koppositie al direct overnam.

Verstappen deed vervolgens in de eerste ronde al een inhaalmanoeuvre, maar die was niet succesvol. Hij dwong de Mercedes-coureur naast de baan, die daarop afsneed en weer aan kop kwam. De raceleiding oordeelde dat Hamilton buiten de lijnen was gedwongen en greep niet in.

Verstappen was het daar niet mee eens en liet dat ook duidelijk horen over de boardradio. "Dit is ongelooflijk, waar ze zijn mee bezig."

Grote voorsprong Hamilton

In de ronden die volgden bouwde Hamilton een flinke voorsprong op. Toen Verstappen, die op zachte banden was gestart, in de veertiende ronde voor de eerste keer de pitstraat inging, reed hij ruim zes seconden achter zijn concurrent. Hamilton reed het eerste gedeelte op medium banden en kon een ronde later de pitstraat in.

De koppositie was hij daardoor wel even kwijt aan Sergio Perez en de teamgenoot van Verstappen deed er alles aan om Hamilton achter zich te houden. Dat gaf Verstappen de gelegenheid weer wat goed te maken van zijn achterstand.

Na meerdere inhaalmanoeuvres en stuivertje wisselen op kop, moest Perez alsnog capituleren en was de leiding in de race weer in handen van de Brit. Met een pitstop en dus nieuwe banden tijdens een virtual safety car hoopte Verstappen het Hamilton toch nog lastig te maken.