Olympisch kampioen Ingebrigtsen ook de beste op EK cross

Jakob Ingebrigtsen heeft in Dublin de Europese titel op de cross veroverd. De 21-jarige Noor schudde in de slotfase de Turk Aras Kaya, goed voor brons in 2018), van zich af en liep overtuigend naar goud.

Ingebrigtsen veroverde de afgelopen jaren goud op de baan op EK (1.500 en 3.000 meter), WK (1.500 en 5.000 meter) en Olympische Spelen (1.500 meter afgelopen zomer in Tokio). Op de vorige vier EK's cross won hij de titel bij de atleten tot 20 jaar; in Ierland maakte hij zijn debuut bij de senioren.

De Italiaan Yemaneberhan Crippa (zilver in 2019) en de Fransman Jimmy Gressier losten in de slotfase uit de kopgroep van vier atleten. Crippa stapte vervolgens met maagproblemen uit, terwijl Gressier nog de derde plaats wist veilig te stellen.

Mike Foppen eindigde op een dikke minuut van de winnaar als twintigste.