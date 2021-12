Van Empel verrast in besneeuwd Val di Sole met eerste WB-veldritzege

Fem van Empel heeft verrassend de wereldbekerveldrit in het Italiaanse Val di Sole op haar naam geschreven. Voor de 19-jarige renster, in de vorige drie WB-koersen als achtste, zesde en vierde eindigde, was het haar eerste zege op dit niveau.

Van Empel ging op het hier en daar verraderlijk gladde parkoers lang alleen aan de leiding, maar kreeg kort voor de finish toch nog gezelschap van Marianne Vos, die haar rentree maakte op de veldritfiets na de pauze van twee maanden die ze inlaste na de eerste wedstrijden in de Verenigde Staten.

Vos had eerder in de wedstrijd te kampen gehad met een aflopende ketting en ook in de laatste ronde bleef pech haar niet bespaard. In een van de laatste bochten probeerde ze binnendoor te komen, maar Vos bleef daarbij achter een paaltje hangen. Van Empel nam weer een klein voorsprongetje en sprintte naar de overwinning.

De Canadese Maghalie Rochette werd derde in Val di Sole, waar een aantal toppers, onder wie wereldbekerleidster Lucinda Brand, ontbrak.