FC Twente klimt verder op ranglijst na nipte overwinning tegen RKC

FC Twente staat na een 2-1 zege op RKC Waalwijk op een voorlopige vierde plek in de eredivisie. Na een doelpuntrijke openingsfase bleef verder spektakel in de vorm van goals uit.

Binnen tien minuten vielen er al drie treffers te noteren, met Twente als spekkoper. Ricky van Wolfswinkel maakte van dichtbij zijn zevende goal van het seizoen en Michel Vlap schoot op aangeven van Daan Rots raak.

Aansluitingstreffer

RKC, dat de voorgaande zeven eredivisieduels met Twente niet had verloren, leek zo een vervelende middag tegemoet te gaan. Toch kwam het rap op 2-1, nadat Jens Odgaard via Twente-verdediger Mees Hilgers fraai raak had geschoten.

In het vervolg van de eerste helft gebeurde er aanzienlijk minder, al kreeg Twente op slag van rust nog wel een goede mogelijkheid via Ramiz Zerrouki. De middenvelder, vorige week tegen Go Ahead Eagles matchwinner, produceerde dit keer een slap schot, dat in de handen verdween van RKC-keeper Etienne Vaessen.