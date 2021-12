Lockdown Oostenrijk duwt cijfers omlaag, maar nog steeds zorgen

De afgelopen drie weken was er in Oostenrijk een stevige lockdown. De ingreep was volgens de regering noodzakelijk, want besmettings- en ziekenhuiscijfers liepen stevig op. Een maand geleden werden er 15.000 nieuwe besmettingen per dag gemeld, nu zijn dat er z'n 3 à 4000. Een dreigend 'code zwart' is afgewend.

Na drie weken sluiting gaan restaurants, cafés, musea en theaters weer open, al geldt er wel een sluitingstijd van 23.00 uur. In overdekte locaties moet nog een mondkapje worden gedragen. Afzonderlijke deelstaten mogen zelf ook besluiten om strengere regels in te stellen, en sommige doen dat dan ook: de deelstaat Oberösterreich blijft bijvoorbeeld tot 17 december de algemene lockdown handhaven.

Bij het kabinet van de net aangetreden bondskanselier is dan ook geen spoor van triomf te bespeuren: hij zei eerder deze week dat men niet naïef moet zijn over de risico's van het virus, nu er met omikron ook weer een nieuwe, besmettelijker virusvariant is gevonden. "We zien het als een adempauze", zei Nehammer enkele dagen geleden over het loslaten van de lockdown.

Veel frustratie bij minderheid

Wat de regering ook zorgen zal baren zijn de demonstraties die met grote regelmaat plaatsvinden in Wenen: de afgelopen weken trokken die steeds zo'n 40.000 deelnemers, en die lopen soms ook uit op rellen. Ook gisteren kwamen er weer 44.000 mensen protesteren tegen de in hun ogen te strenge coronamaatregelen, en dan vooral de 2g-regel en de vaccinatieplicht.

De eerste van die twee regels is al sinds 15 november van kracht: vanaf dat moment mochten mensen die niet volledig gevaccineerd zijn of genezen van corona, alleen nog hun huis uit voor essentiële zaken als werk of boodschappen. Die regel is voorlopig voor hen dus nog niet ten einde, en leidt volgens de demonstranten tot een tweedeling in de samenleving.

De tweede steen des aanstoots, en een nóg groter bezwaar voor de meeste actievoerders, is de algemene vaccinatieplicht die de regering per februari wil gaan invoeren. Zo zou de vaccinatiegraad, die nu op ongeveer 68 procent ligt, sterk verhoogd moeten worden. De boete voor mensen die bij herhaling weigeren zich te laten vaccineren, kan oplopen tot 3600 euro.

Uit onderzoek in opdracht van de regering blijkt dat zowel '2g' als de vaccinatieplicht op ruime steun van de bevolking kan rekenen, maar er is ook een stevige minderheid van pakweg een miljoen mensen die nog steeds niet van plan is om zich te laten vaccineren. Dat is zo'n 13 procent van de bevolking.