Grote groep migranten door Polen naar Wit-Rusland teruggestuurd

Een groep van 55 migranten is door de Poolse grenswacht teruggebracht naar Wit-Rusland, nadat ze erin waren geslaagd Pools gebied te bereiken.

De Poolse grensbewakers hielden de groep afgelopen nacht tegen in de buurt van de plaats Czeremsza. De Polen werden naar eigen zeggen bekogeld met stenen door de migranten. Een grenswachter raakte gewond aan zijn gezicht. De migranten zijn aangehouden en teruggebracht naar de grens.

Een woordvoerder van de grenswacht maakte bekend dat groepjes migranten in 24 uur in totaal 52 keer hadden geprobeerd om de grens over te komen vanuit Wit-Rusland. Een andere groep van 28 migranten deed vrijdagavond een poging Polen binnen te komen. Langs de grens zijn prikkeldraadversperringen geplaatst om ze tegen te houden.

Push-backs

Er verblijven naar schatting nog 3500 migranten in Wit-Rusland. Een deel van hen probeert de EU te bereiken. In het grensgebied zijn tentenkampen opgezet, waar de migranten vaak onder erbarmelijke omstandigheden in de vrieskou moeten verblijven.

Het Westen beschuldigt de Wit-Russische president Loekasjenko ervan de migranten als pionnen te gebruiken om de EU te destabiliseren, als wraak voor de Europese sancties tegen zijn regime. Honderden migranten zijn inmiddels met speciale vluchten vanuit Minsk weer teruggebracht naar onder meer Irak.

Het Poolse parlement heeft in oktober een wet aangenomen die het mogelijk maakt om migranten meteen terug de grens over te zetten als ze het land illegaal binnenkomen, met zogeheten push-backs. Dunja Mijatović, commissaris voor de Rechten van de Mens voor de Raad van Europa heeft EU-lidstaten opgeroepen zich te verzetten tegen het toestaan van die push-backs.