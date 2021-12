Les ethisch handelen voor makelaars: 'Vak draait om vertrouwen'

"Ik zou een percentage van de overwaarde krijgen, maar dat werd zo veel geld dat ik twijfelde of ik dat wel moest aannemen." En: "Moet ik iemand adviseren te verkopen als ik zie dat iemand zeer emotioneel gehecht is aan zijn huis?"

Het is een greep uit de dilemma's die makelaars zeggen tegen te komen in de praktijk. Dit soort vraagstukken worden behandeld tijdens een les ethisch en integer handelen in de Vervolgopleiding Makelaar Woningen van Beroepsopleiding makelaars.

De les lijkt relevanter dan ooit. Zo opende Vereniging Eigen Huis in maart het meldpunt Oneerlijke Biedingspraktijken waar inmiddels 1000 klachten zijn binnengekomen. Die klachten gaan onder meer over vriendjespolitiek onder makelaars, bewuste prijsopdrijving en geen kans krijgen op een bezichtiging.

Met de komst van onder meer een biedingslogboek, dwingt de politiek de branche voor het einde van het jaar het bieden op huizen transparanter en eerlijker te maken.

Morele dilemma's

"Deze training bestaat nog niet zo lang, maar ethiek staat sinds jaar en dag bij ons op de agenda", zegt Ivette Lautenbach, opleidingskundige bij Beroepsopleiding Makelaars. "Het makelaarsvak draait om vertrouwen en emoties: een huis kopen is vaak de grootste uitgave in iemands leven."

De ethische dilemma's onder makelaars zijn groter dan in andere branches, zegt ethicus Nada Dijkema die les geeft aan makelaars. "De snelheid in de sector is groot; de belangen die er spelen onder kopers en verkopers maken de sector anders."