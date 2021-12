Odermatt wint weer, Nederlander Meiners mist kans op plaatsing Spelen

De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft ook de tweede wereldbeker reuzenslalom van het seizoen gewonnen. In het Franse Val d'Isère was hij ruim sneller dan de lokale favoriet Alexis Pinturault. Zes weken geleden won Odermatt (24) in het Oostenrijkse Sölden ook al.

Voor Maarten Meiners verliep de reuzenslalom teleurstellend. De Nederlander ging voor een plek in de tweede run, maar de skiër slaagde er niet in om zich bij de beste dertig te scharen in de eerste run.

Hij strandde op 0,21 sec en werd 34ste. Vooral op het steilste gedeelte van de olympische piste van 1992 had de Nederlandse specialist op de reuzenslalom het moeilijk. Daar verloor Meiners terrein en dat kon hij niet terugwinnen in het laatste gedeelte op de Face Bellevarde.

Top-16

Om de Olympische Spelen in Peking te halen moet de 29-jarige Nederlander twee keer in de top-16 óf een keer in de top-8 van een wereldbekerwedstrijd eindigen. Vorig jaar finishte hij een keer als 26ste in het Italiaanse Santa Catarina. Dat was de beste prestatie ooit voor een Nederlandse man op de reuzenslalom.

Meiners heeft nu nog drie kansen om zich te plaatsen voor Peking. Over tien dagen in Alta Badia staan twee reuzenslaloms op het programma en begin januari in Adelboden is dan zijn laatste kans op kwalificatie.