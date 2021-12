Geen F1-kenner, maar toch kijken naar dé race? Dit zijn de regels

Om van banden te wisselen, moeten de coureurs een pitstop maken. De monteurs proberen zo snel mogelijk vier banden te wisselen; dat kunnen ze binnen enkele seconden als alles goed gaat. Teams hebben een pitstop-strategie. "Maar welke strategie een team heeft over wanneer ze een pitstop in gaan, dát is het geheim van de smid. Die kaarten houden ze liever zo lang mogelijk tegen de borst. Je kunt het vergelijken met het Nederlands elftal; daar wordt de opstelling ook pas kort van tevoren bekendgemaakt."

Max Verstappen heeft daarbij een voordeel: hij start op poleposition, de eerste startplek. Die heeft hij bemachtigd doordat hij gisteren bij de kwalificatie de snelste was. Tijdens de kwalificatie wordt de startopstelling bepaald; degene die de snelste ronde rijdt, staat vooraan. De startprocedure is vanmiddag vrij simpel, zegt Lammers: "Als alle lampen uit zijn, mogen de coureurs van start".

De start is vanmiddag om 14.00 uur in Abu Dhabi. Red Bull-coureur Max Verstappen heeft dit seizoen, net als zijn rivaal Lewis Hamilton van team Mercedes 369,5 punten behaald. Dat betekent dat degene die bij de beslissende race vóór de ander eindigt (en daarbij ook punten pakt), wereldkampioen wordt.

De Formule 1 telt veel nieuwe Nederlandse fans nu Max Verstappen vanmiddag wereldkampioen kan worden. Voor liefhebbers is het allemaal gesneden koek, maar mocht je geen doorgewinterde fan zijn, waar moet je dan op letten tijdens de race? We zetten een aantal basisbegrippen op een rij met Jan Lammers, de Formule 1-analist van NOS Sport.

Vlaggen

Tijdens de race wordt aan de hand van vlaggen met coureurs gecommuniceerd. De gele vlag betekent dat er een incident op de baan is, dan moeten coureurs langzamer rijden. Bij twee gele vlaggen is de baan bijna versperd, ze moeten dan voorbereid zijn op een situatie waarin je plotseling stil moet staan. Bij een rode vlag is er direct gevaar en wordt de training of race onderbroken. Aan het einde van de race worden de coureurs afgevlagd met de zwart-wit geblokte finishvlag.

Veiligheid

Veiligheid op het circuit is cruciaal. De wedstrijdleiding stuurt daarom een safety car het circuit op als er iets aan de hand is en de race moet worden stilgelegd. De coureurs moeten achter deze auto gaan rijden. De safety car kan worden ingezet na ongelukken, bij slechte weersomstandigheden of in situaties waarin niet veilig geracet kan worden.

De Formule 1-wagens zitten vol techniek om de coureurs zo goed mogelijk te beschermen. Ze zitten vastgesnoerd in de wagen en dragen bovendien een band om hun nek: het Head and Neck Support system, kortweg HANS-system genoemd. Dit voorkomt een whiplash of erger, een schedelbasisfractuur.

DRS

Een term die tijdens de race vaak gebruikt wordt is DRS. Het zogeheten DRS-system, een afkorting van het drag reduction system, is een soort achtervleugel die kan uitklappen. Dit zorgt ervoor dat de luchtweerstand vermindert, waardoor de auto harder kan rijden. Als een coureur minder dan een seconde achter de volgende auto zit en hij rijdt op een recht stuk, dan mag hij de DRS opengooien.

"DRS is wat mij betreft echt waardeloos. Ik vind het een vorm van competitievervalsing, alsof je bij een marathon de koploper ineens een zak zand geeft van vijf kilo om mee te sjouwen", zegt Lammers. "Er wordt door de FIA, de autosportfederatie, ook over gesproken om dit in de toekomst af te schaffen."

Interval en sectortijd

Je ziet het tijdens de race altijd in beeld staan: de interval. In feite is dit niets meer of minder dan het verschil in tijd tussen twee coureurs. "En dan heb je ook nog sectortijden. Een circuit is verdeeld in drie delen. Door die sectortijden kun je zien hoe een coureur op een specifiek segment presteert. Met die tijden kun je de prestaties van coureurs vergelijken."

Winnaar

Een grand prix heeft een vaste lengte van iets meer dan 300 kilometer. In Abu Dhabi betekent dat 58 rondes over het Yas Marina-circuit. Degene die het eerst over de finish komt, heeft gewonnen. Maar mochten zowel Hamilton als Verstappen niet over de finish komen, dan wint Verstappen omdat hij meer races heeft gewonnen in het afgelopen seizoen.