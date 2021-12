Ernst Verduin, een van de laatste Nederlandse Auschwitz-overlevenden, overleden

Monument Kamp Vught komt met het droeve bericht dat #ErnstVerduin (94) is overleden. Als overlevende v #Auschwitz zette hij zich onvermoeibaar in voor een betere wereld. Hij gaf lessen en schreef om te vertellen hoe diep de mensheid kan zinken. Ernst nagedachtenis zij tot zegen. pic.twitter.com/17PmZAmJBc

Ernst Verduin groeide op in Bussum. In 1943 werd hij met zijn zus, vader en moeder opgepakt en naar kamp Vught gebracht. Later werd hij met andere Nederlandse Joden op transport naar Auschwitz gesteld. Een SS'er in Vught had al verteld wat hem daar te wachten stond: uitstappen, spullen inleveren en meteen door naar de gaskamer. Tenzij je oud genoeg was om te kunnen werken.

Verduin kwam in Auschwitz als zestienjarige in de rij voor de gaskamer terecht, maar hij wist zich in de rij voor dwangarbeiders te manoeuvreren. In de maanden die volgden werkte hij als tuinman in de moestuin van de SS. "Ik vulde mijn rantsoen aan met tomaten en sla", vertelde hij in 2015. Ook werd hij ingezet als bouwvakker bij de aanleg van de waterzuivering van het kamp en hij werkte later als administratief medewerker in een magazijn.

In 2015 vertelde Verduin over de verschrikkingen in het kamp.