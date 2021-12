Huiberts ziet AZ beter worden, maar gaat toch transfermarkt op: 'Missen diepgang'

"Het komt niet vaak voor dat je vijf basisspelers vertrekken en moet vervangen", zegt Huiberts. "We hebben dat opgevangen met vier aankopen en een speler (Bruno Martins Indi red.) die al bij ons was. We weten allemaal dat iedere speler die nieuw is een bepaalde tijd nodig zal hebben."

Hoe anders is de situatie vandaag als de twee clubs elkaar treffen in de Johan Cruijff Arena. Het seizoen is nog niet eens halverwege, maar het verschil is dertien punten in het voordeel van Ajax.

"Natuurlijk kan je niet tevreden zijn als je kijkt naar de resultaten", zegt technisch directeur Max Huiberts. "Met name in het begin hebben we toch een aantal wedstrijden onnodig laten liggen. Als je puur kijkt naar het spel denk ik wel dat we in de meeste wedstrijden de bovenliggende partij waren."

Bij AZ praten ze al een aantal jaar niet meer over een traditionele top-3, maar over een top-4. De ambitie is groot in Alkmaar en dus moet de huidige achtste plaats in de eredivisie en de ruime achterstand op Ajax, Feyenoord en PSV pijn doen. Toch?

"Als de transfer van Koopmeiners niet zo lang had geduurd had je in ieder geval duidelijkheid gekregen over de exacte prijs. We dachten dat het bedrag dat we in ons hoofd hadden voor Joey haalbaar zou zijn. Dat bleek aan de onderhandeltafel niet zo te zijn."

Joey Veerman van sc Heerenveen was wel zo'n speler geweest, maar ondanks dat Huiberts voor AZ-begrippen ver wilde gaan bleek hij te duur. Ook het lang uitblijven van de overgang van Koopmeiners naar Atalanta speelde daar een rol in.

"Wij zijn geen club die spelers kunnen halen die direct Koopmeiners of Svensson kunnen vervangen. Die middelen hebben we niet. We zoeken het altijd in een bepaalde categorie."

De aankopen waar Huiberts het over heeft weten voorlopig nog niet te overtuigen. Had AZ niet dieper in de buidel moeten tasten om spelers te kopen die er direct zouden staan?

Het verlies van Koopmeiners werd intern opgelost met Jordy Clasie en daarachter kloppen er jeugdspelers op de deur. Zo maakten vorige week Zico Buurmeester (19) en Mohamed Taabouni (19) hun eredivisiedebuut voor AZ. Het uitblijven van transfers zorgt er voor dat de jeugd sneller de kans krijgt. Kunnen we in die zin spreken van een tussenjaar?

"We willen niet over een tussenjaar praten", is Huiberts stellig. "Dat heb ik vanaf begin af aan gezegd. Als je kijkt naar de ranglijst zitten we weer in de buurt van de doelstelling die we hebben met elkaar."

Geen paniek

De doelstelling om in de top-4 te eindigen is inderdaad nog realistisch. Het verschil met nummer vier FC Utrecht is immers drie punten. Gezien de ruime achterstand en de stabiele prestaties van Ajax, PSV en Feyenoord is dat waarschijnlijk ook het hoogst haalbare voor AZ. Voor Huiberts geen reden tot paniek.

"Ik weet zeker dat er weer betere tijden gaan komen en die zijn eigenlijk al ingezet de afgelopen weken. We zijn met nog een wedstrijd te spelen als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde van de Conference League. Dus zo slecht vind ik het ook niet gaan dit seizoen."

Toch gaat Huiberts deze winter al de transfermarkt op. Veerman is nog altijd een interessante speler voor AZ, maar dat moet dan wel financieel haalbaar zijn. Voorin wordt er wel versterking verwacht.

"Wat we missen in de selectie is een speler met diepgang en snelheid. Een iets ander profiel dan de aanvallers die we hebben. We hebben zo'n speler proberen te halen in de zomer en dat is niet gelukt. We gaan er vanuit dat het komende winter wel gaat lukken."