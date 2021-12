Heitinga wil naar het hoogste niveau: 'Een beetje Van Gaal en beetje Adriaanse'

John Heitinga maakt dit seizoen met Jong Ajax zijn eerste stappen als trainer in het betaald voetbal. De 38-jarige oud-international heeft de ambitie om in de eredivisie aan de slag te gaan, maar kiest heel bewust voor de geleidelijke weg. "Ik heb geen haast." Niet voor niets noemde Guus Hiddink hem een van de grootste Nederlandse trainerstalenten van dit moment. De oud-toptrainer, sinds kort de nieuwe voorzitter van vakvereniging Coaches Betaald Voetbal, prees de geleidelijke weg die Heitinga bewandelt en was onder de indruk van zijn brede interesse voor het vak. "Ik ben blij met de kans die ik krijg van Ajax", zegt Heitinga. "Eerst heb ik alle trainersdiploma's gehaald, van TC1 tot Pro License. In de voetballerij weet je nooit wanneer je de kans krijgt. Het enige wat ik kan doen is me goed voorbereiden en me leergierig opstellen." IJzersterke reeks Heitinga kende een valse start bij Jong Ajax met vier nederlagen in de eerste vijf wedstrijden, maar sindsdien is de weg omhoog ingezet. Na een ijzersterke reeks staan de Ajax-talenten inmiddels op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag was een overwinning genoeg geweest om zelfs de periodetitel te grijpen, maar de 1-1 bij TOP Oss zorgde ervoor dat er geen feest gevierd kon worden. "Iedereen verwacht altijd heel veel van Jong Ajax en in die zin is vorig jaar (Jong Ajax eindigde als zestiende red.) heel leerzaam geweest. Dit jaar is het seizoen dat ze zichzelf gaan belonen. We zijn ondersteunend aan het eerste elftal, maar moeten wel presteren en ontwikkelen."

John Heitinga langs de lijn - Pro Shots

Heitinga stopte zes jaar geleden op 32-jarige leeftijd met voetballen. Zijn comeback naar Ajax pakte niet uit zoals gedroomd. Het was dan ook niet zo gek dat hij daarna even zoekende was naar hoe nu verder. Toen hij de kans kreeg om bij Ajax mee te lopen in de jeugdopleiding greep hij die met beide handen aan. Heitinga kon vervolgens vrij snel aansluiten als assistent van Marcel Keizer bij Jong Ajax. "Toen kwam ik er snel achter dat ik het trainersvak toch wel heel erg leuk vond." Vindt hij dat nog steeds nu hij een half jaar trainer is in het betaald voetbal? "Als je wint is het zeker leuk", lacht Heitinga. En daarna serieus: "Ik vind het een enorme uitdaging. Er wordt veel van je gevraagd. Ook met deze generatie waar ik mee te maken heb. Je probeert in hun taal te praten. De besprekingen zijn allemaal heel kort. En het allerbelangrijkste: duidelijkheid."

Quote Het is een job die veel van jezelf eist. En ook van je omgeving. Je moet stressbestendig zijn. John Heitinga over het trainersvak

Heitinga is veel bezig met de relatie met de spelers. Hoe meer je van de spelers weet, hoe meer je eruit kan halen, zo is zijn overtuiging. Het doet denken aan het totale mens-principe van Louis van Gaal. "Beetje Van Gaals? Dat weet ik niet. Van elke trainer die ik heb meegemaakt, pik ik wat op. Als ik aan Van Gaal denk, denk ik ook aan Co Adriaanse, die mij liet debuteren. Trainers die de discipline hoog hebben zitten en denken vanuit de Ajax-filosofie." "Hoe we nu met de backs spelen, zo speelde Ajax vroeger met een inschuivende laatste man om een extra mannetje op het middenveld te creëren. Toen was onder anderen Co iemand die altijd met lef en initiatief ervoor zorgde dat je de baas bent op het veld. Positiespel was toen ook al heel belangrijk."

Bondscoach Marco van Basten en John Heitinga bij Oranje (2007) - ANP

Heitinga praat en denkt al als een trainer. Hij is vastberaden om door te gaan in het vak, maar kan zich ook voorstellen dat iemand als Marco van Basten besloot om vroegtijdig te stoppen als trainer. "Het is een job die veel van jezelf eist. En ook van je omgeving. Je moet stressbestendig zijn. En je weet ook hoe het werkt. Als speler teken je vaak een langdurig contract en ben je zeker van je plek. Als trainer is de kans groot dat je bij slechte resultaten eruit vliegt. Daar zijn genoeg Nederlandse voorbeelden van." Maar voorlopig kan hij zich dus in de betrekkelijke luwte bij Jong Ajax ontwikkelen. Hij heeft de ambitie om hoofdtrainer te worden op het hoogste niveau, maar alles op zijn tijd. "Ik ben 38, ik sta nu als eerste jaar als hoofdtrainer van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Ik geniet van de samenwerking met de staf en de spelers. Op dit moment ben ik als jonge trainer in een geweldige positie, waar je ook fouten kan en mag maken."