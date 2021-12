'The Voice of Formula 1' hoopt vooral dat Lewis en Max het seizoen clean afsluiten

Als Max Verstappen vandaag zijn eerste wereldtitel pakt, zal die prestatie voor eeuwig gekoppeld worden aan de stem van Bob Constanduros. De Brit is sinds 1985 de stem van de Formule 1 op de circuits en tijdens de podiumceremonie. Met een eindeloze klemtoon op de laatste 'a' van champagne geeft hij het startschot voor het ontkurken van de bubbels. "Ik ben de tel kwijt, maar ik heb inmiddels meer dan zeshonderd grand prixs achter de rug", vertelt de 74-jarige Brit op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. "Ik heb als commentator veel ontknopingen meegemaakt, maar ik kan me geen enkel seizoen herinneren met zo'n spannende apotheose." Constanduros werkt sinds 1985 full-time in de Formule 1. "Ik was ook circuitspeaker bij de laatste Dutch Grand Prix in de vorige eeuw. Toen begon ik net. Daarna heb ik 32 seizoenen op rij geen race gemist, tot een hartoperatie me in 2017 nekte. De coronapandemie was ook lastig, maar inmiddels draai ik weer mee en ben ik ooggetuige van een waanzinnig seizoen. Het was heel mooi om dit jaar terug te keren in Zandvoort. De zege van Max, de oranjezee, de fantastische organisatie. Geweldig."

Verstappen en Hamilton staan gelijk in het WK voor de laatste race: 369,5 369,5. Het doet denken aan 1974: Braziliaan Emerson Fittipaldi (Lotus) en Clay Reggazoni (Ferrari) gingen toen van start met 52 punten. Wat weet u nog van die apotheose? "Ik was toen autosportverslaggever en werkte nog niet in de Formule 1, maar herinner me die race goed. Het was in Watkins Glen (Amerika) en het verschil met nu is dat er destijds nog een derde coureur in de running was: Jody Scheckter (Tyrrell) had nog een theoretische kans. Het was een bijzondere race omdat Emerson en Clay allebei naast het podium visten. Fittipaldi kwam als vierde over de streep en pakte de titel, maar gaf toe dat hij de hele nacht geen oog dicht had gedaan." "We leven in een heel ander tijdperk, maar de finales van 1974 en 2021 zijn best vergelijkbaar. Een coureur staat voor zo'n race onder enorme druk. Dat geldt ook voor de teams. Er mag helemaal niets fout gaan en daar is niet iedereen tegen bestand. Het is heel heftig en intens. Elk detail kan je de kop kosten."

Quote Het is heerlijk simpel: de voorste van de twee wordt kampioen. Zo zie ik het graag. Geen poespas. Bob Constanduros

"Ik denk wel dat Max en Lewis het zwaarder te verduren hebben dan Emerson en Clay. 47 jaar geleden was F1 een veel kleinere sport. Minder TV-zenders. Internet en social media bestonden nog niet. Nu is er een ongekende golf aan publiciteit. Iedereen kan alles zien en houdt elkaar in de gaten. Bovendien waren er in 1974 maar vijftien grand prixs. Nu hebben we er 22 gehad en beginnen we eigenlijk weer op nul. Ongelooflijk." Vergt een ontknoping als dit extra voorbereiding voor u in uw rol als circuitspeaker? "Ik ben heel blij dat het overzichtelijk is. Dat de rivalen gelijk staan in de WK-stand is een cadeau voor me omdat ik een hekel heb aan als-dan-scenario's. Als coureur A als vierde over de streep komt moet coureur B achtste worden; dat soort rekensommetjes. Vreselijk. Nu is het heerlijk simpel: de voorste van de twee wordt kampioen. Zo zie ik het graag. Geen poespas. En ik hoop natuurlijk dat het clean gaat."

Heeft u er vertrouwen in dat de laatste dans tussen Verstappen en Hamilton zonder incidenten verloopt? "Ja. Coureurs zoeken altijd de grens op en helemaal bij een finale zoals we nu mee gaan maken, maar geen enkele rijder wil zijn reputatie te grabbel gooien. Ook als ze de helm op hebben gezet en focussen op de start moeten ze beseffen dat een vuile move hen hun hele carrière zal blijven achtervolgen en hun naam zal bezoedelen. We weten allebei dat er F1-coureurs zijn die niet erg fair en netjes races hebben gewonnen en titels hebben veroverd. Ik noem geen namen, maar we kennen de voorbeelden." U was ook commentator tijdens de tumultueuze race in Saudi-Arabië. Wat dacht u toen Hamilton zijn voorvleugel beschadigde doordat Verstappen plotseling op de rem trapte? "Ik weet dat sommigen heel even concludeerden dat Max op dat moment de titel bijna binnen had, maar ik heb geen seconde gedacht dat het beslist was. Ik wil altijd het eind van de race afwachten. Als commentator mag je nooit voorbarige conclusies trekken. Een race is pas voorbij als de vlag is gevallen. En gelukkig maar: we krijgen nu een veel mooier slotstuk. Een soort Champions League-finale. Precies wat we willen."

De gemoederen zijn verhit. Er is rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton, maar ook tussen hun teams Red Bull Racing en Mercedes. Voor de Britse en Nederlandse pers is het een uitdaging objectief verslag te doen. Kan dat überhaupt? "Dat is heel moeilijk. Ik krijg vaak de vraag of ik een favoriet heb en dan geef ik altijd hetzelfde antwoord: ik ben commentator, ik mág geen voorkeur hebben. En die heb ik dus niet. Ik heb weliswaar een Brits paspoort, maar gelukkig heb ik een ingewikkelde achternaam. Daar raken veel mensen van in de war." "Ik word al heel lang niet meer verliefd op F1-coureurs. Mike Hawthorn was eind jaren '50 de laatste. Dat was mijn idool en held. Een grand prix-winnaar: zeker niet beste coureur, maar wel een geweldig mens." "Natuurlijk zijn er in het huidige veld rijders met karaktertrekken waar ik niet dol op ben, maar dat schakel ik uit. De meeste coureurs zijn trouwens niet zo leuk. Sporthelden zijn nu eenmaal egoïstische mensen, die helemaal niet zo gezellig zijn tijdens een diner. Dat is normaal. Het is een competitie."

Heeft u troostende woorden voor het oranjelegioen als de titel alsnog uit Verstappens handen glipt? "Dan zeg ik dat we hebben genoten van twee teams en twee coureurs die elkaar tot grote hoogte hebben gepusht. Max zal volgend jaar sterker dan ooit terugkeren en nog vastberadener racen. Als dat gebeurt: hou dan je hart maar vast. En stel dat Hamilton die achtste titel pakt? Dan is Max dé coureur die dat record kan evenaren en breken. Hij is zo ontstellend goed en beheerst alles. Ik wil meer regenraces zien met Max. Hij vindt overal grip waar andere coureurs het zoeken." "We moeten beseffen dat de afloop van het huidige titelgevecht gegarandeerd legendarisch wordt: de eerste van Verstappen of de achtste van Hamilton. Lewis is een fenomeen. Hij heeft een ongeëvenaarde veerkracht, maar hij kan en zal niet eindeloos blijven winnen. Ooit houdt het op. Veel mensen in de paddock hopen dat Max wint omdat er dan eindelijk een streep staat onder die onophoudelijke reeks van Lewis. Maar als Hamilton Verstappen verslaat geeft dat zijn carrière nóg meer glans."