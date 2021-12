Gaat bandenstrategie de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton beslissen?

Na de spectaculaire kwalificatiesessie van zaterdag is er nog één interessante voorspelling te wagen en dat is deze: "Het zal draaien om de banden, om geel en om rood", zegt Formule 1-watcher Louis Dekker. "Maar het is ingewikkeld om op voorhand de juiste bandenstrategie te bepalen."

Na zeven dagen van speculaties, voorspellingen en andere meningen gaat het vanmiddag in Abu Dhabi eindelijk gebeuren. Om 14.00 uur gaan de lichten uit en is het aan Max Verstappen en Lewis Hamilton om het wereldkampioenschap van 2021 te beslissen.

Red Bull, het team van Verstappen, koos er aanvankelijk voor om net als Hamilton met de gele banden te starten. "Max had in die tweede stint de gele band gekozen, maar die strategie, waar van tevoren altijd goed over nagedacht wordt, viel in het water doordat een wiel blokkeerde en die band kapot ging. Max moest van band wisselen en start nu dus met plan B."

Vooruitdenkend kan plan B het volgende betekenen tijdens de race: Verstappen, die op snellere banden start, zal in het begin een voorsprong pakken op Hamilton, die tevens in zijn achteruitkijkspiegel moet kijken of Sergio Perez en Lando Norris, die óók op rode banden starten, hem niet bedreigen.

Vervolgens zal Verstappen als eerste naar binnen moeten komen om van banden te wisselen, aangezien ze eerder versleten zullen zijn dan die van Hamilton en dan is het de vraag hoe groot het verschil is dat Verstappen heeft kunnen opbouwen. Neemt de Nederlander de eerste plaats weer over zodra de Brit even later naar binnen gaat voor zijn pitstop of niet?

Sowieso zal Hamilton tijd goedmaken tegen het einde van de race, niet in de laatste plaats omdat het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi een snel circuit is. Dat was de afgelopen jaren al zo, maar door twee aanpassingen (er zijn twee bochten uitgehaald), is het nóg meer een rondgang waarop topsnelheden van belang gaan zijn. Met andere woorden: snellere banden, die Hamilton na zijn pitstop heeft, kunnen een groot verschil gaan uitmaken tegen het einde van de race.