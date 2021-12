Verslag uit rampgebied Kentucky: 'Brede strook van verwoesting dwars over Mayfield'

In het stadje Mayfield in de staat Kentucky, dat zwaar is getroffen door een reeks tornado's, komt de hulpverlening maar traag op gang, ziet correspondent Lucas Waagmeester die gisteravond in het rampgebied arriveerde. "Het is voor hulpdiensten zeer ingewikkeld om met groot materieel in dit afgelegen gebied te komen." Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden.

Inmiddels zijn verschillende ploegen van de brandweer uit andere delen van de staat Kentucky aangekomen. Zij halen stroomkabels van de weg en helpen de lokale brandweer met reddingswerk.

Kentucky is een van de zes Amerikaanse staten die vrijdagavond en -nacht werden getroffen door een reeks tornado's. Het dodental in Kentucky, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Illinois en Missouri staat nu op zeker 84.

'Strook van verwoesting'

Waagmeester ziet dat het natuurgeweld een ravage heeft aangericht in Mayfield. "Er is een brede strook van verwoesting te zien die dwars over het stadje ligt. In de hoofdstraat liggen zware bakstenen van gebouwen die van boven tot beneden zijn ingestort. We reden langs een klein schoolgebouwtje dat volledig is opgetild door de wind en midden op de weg weer is neergekomen. De stoelen en bankjes staan nog op hun plek."

Vooral de staat Kentucky is hard getroffen door het noodweer. Zeker zeventig mensen kwamen hier om het leven, maar de verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Gouverneur Beshear van de staat spreekt van de meest verwoestende tornado uit de geschiedenis van Kentucky.

Wat de correspondent opvalt in het rampgebied, is het contrast. "Op sommige plekken is er totale verwoesting, maar honderd meter verderop staat alles nog overeind en brandt het licht."

Er zijn vrijdagavond en - nacht zeker 22 tornado's geteld. Sommige haalden windsnelheden van ruim 300 kilometer per uur. Volgens Waagmeester konden er zo veel slachtoffers vallen omdat de staten volkomen verrast waren door het noodweer. "Een tornado kun je heel slecht voorspellen. Het komt in de nacht en ineens is dat gigantische natuurgeweld om je heen."