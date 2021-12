Getroffenen van tornado's nemen de schade op: "De hele buurt is weggevaagd"

In zes Amerikaanse staten die gisteren zijn getroffen door zware tornado's wordt steeds duidelijker hoeveel schade het noodweer heeft veroorzaakt. Het totaal aantal doden in de staten Kentucky, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Illinois en Missouri staat nu op zeker 84.

Vooral de staat Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70 en de verwachting is dat dat nog zal oplopen. Gouverneur Beshear van de staat spreekt de meest verwoestende tornado uit de geschiedenis van Kentucky.

Correspondent Lucas Waagmeester is in Kentucky. Hij ziet dat de reddingsacties traag op gang komen omdat het gebied zeer afgelegen is. "Dat maakt het voor hulpdiensten zeer ingewikkeld om met groot materieel in het gebied te komen."

'Hulp traag op gang'

Waagmeester zegt dat met man en macht naar overlevenden wordt gezocht. "We zijn een dag na de ramp en we horen overal in het rampgebied dat mensen nog aan het zoeken zijn onder het puin." Daarom zal waarschijnlijk pas morgen duidelijk worden hoeveel slachtoffers er zijn, zegt Waagmeester.

Bewoners van getroffen gebieden vertellen dat ze in shock zijn. "De hele buurt is weggevaagd", zegt een inwoner van Mayfield in Kentucky tegen CNN. Inmiddels zijn inzamelingsacties gestart voor de getroffenen. Ook worden er vandaag speciale kerkdiensten gehouden voor de slachtoffers.

Het dak van een kaarsenfabriek in Mayfield was ingestort, waar op dat moment 110 mensen aanwezig waren. Een werknemer vertelt dat ze dag en nacht bezig waren met het maken van kaarsen voor de feestdagen toen ze werden overvallen door de orkaan. "Het hele gebouw schudde. "Toen, boem, alles klapte in", zegt werknemer Kyanna Parsons-Perez.

Magazijn

In een magazijn van webwinkel Amazon in Edwardsville in Illinois zijn zeker zes mensen omgekomen nadat het dak was ingestort. Het is onbekend hoeveel mensen er in het gebouw zaten toen vrijdag rond 20.30 (lokale tijd) uur een tornado boven het gebouw raasde. De politie zei eerder ervan uit te gaan dat ongeveer vijftig mensen in het magazijn waren.

Door de harde wind zijn het dak en de betonnen muren van het magazijn ingestort en op werknemers terechtgekomen. Reddingswerkers konden niet gelijk beginnen met zoeken omdat de vloer onder water stond en er elektrocutiegevaar was. Doordat het nog altijd hard waait, wordt de reddingsoperatie bemoeilijkt.

Bij het magazijn stonden staan collega's en familieleden gespannen te wachten op nieuws. Een van hen is de 23-jarige Amazon-bezorger Emily Epperson van wie een collega nog vermist wordt. "We zijn zo bezorgd omdat we dachten dat hij inmiddels gevonden zou zijn", zegt ze.

Jeff Bezos

Amazon-baas Jeff Bezos laat in een reactie weten dat hij diepbedroefd is door wat er is gebeurd. Hij schrijft in een verklaring dat hij de werknemers zal bijstaan.

Er zijn gisteren zeker 22 tornado's geteld. Sommige haalden windsnelheden van ruim 300 kilometer per uur. Lucas Waagmeester zegt dat er zo veel slachtoffers konden vallen omdat de staten volkomen verrast waren door het noodweer. "Een tornado kun je heel slecht voorspellen. Het komt in de nacht en ineens is dat gigantische natuurgeweld om je heen."