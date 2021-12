Nuytinck ziet Ibrahimovic toveren voor Milan, dat wel koppositie te grabbel gooit

Ver in de extra tijd was Zlatan Ibrahimovic goud waard voor AC Milan op bezoek bij Udinese. Zijn bewaker Bram Nuytinck was de Zweed na een scrimmage één tel uit het oog verloren, waarna de bal fraai het doel in verdween (1-1).

Dankzij de acrobatische volley van Ibrahimovic hield Milan een punt over aan een wedstrijd die met een flink opstootje eindigde. Nadat Isaac Success van Udinese een beuk had uitgedeeld aan Milan-keeper Mike Maignan, sloeg de vlam namelijk nog even in de pan.

Met het gelijkspel gooide Milan wel zijn koppositie in Italië te grabbel, want stadgenoot Internazionale kan zondag bij winst tegen Cagliari bovenaan komen.