Sleper stuurt bob van 170 kilo richting Peking: 'Heb power en adrenaline nodig'

Niet alleen bij het schaatsen, het shorttrack en het kunstrijden zullen Nederlanders in actie komen tijdens de Winterspelen van Peking. Ook in het monobob prijkt er in februari wellicht een driekleur op de olympische startlijst. Karlien Sleper is hard op weg een ticket in de wacht slepen in deze nieuwe discipline.

Zaterdag gleed Sleper, 28 jaar en geboren in Vaassen, naar de tiende plaats in haar derde deelname aan een wereldbekerwedstrijd. Het was ook haar derde toptienklassering op het hoogste niveau.

Adrenaline

Wat houdt deze discipline precies in? Sleper legt het uit: "Ik duw een 170 kilo zware slee in mijn eentje. Ik heb heel wat wat power en adrenaline nodig bij de start. Maar zodra ik mijn handen aan die stuurtouwen zet, dan moet ik zo klein en min mogelijk sturen en daarvoor heb ik weer rust nodig."