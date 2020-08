Wekdienst 20/8: Raad Amsterdam terug van reces • Stille tocht Schilderswijk

Goedemorgen! De gemeenteraad in Amsterdam komt terug van reces, en in de Schilderswijk houden bewoners een stille tocht.

Vanochtend wordt het overal droog en breekt vanuit het zuiden de zon door. De temperatuur loopt snel op en later vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Tegen die tijd kan er wel een lokale, maar pittige regen- of onweersbui ontstaan, met kans op hagel en windstoten.

De havens van Amsterdam, IJmuiden en Rotterdam verwachten de rest van het jaar geen schepen meer vanwege corona. Begin dit jaar kwamen de cruises langzaam stil te liggen door de corona-uitbraak. Steden lopen daardoor veel inkomsten mis. Cruiseschepen mét passagiers genereren per aanleg een omzet van honderdduizenden euro's in onder meer toerisme en bevoorrading.

En dan nog even dit:

Een interne enquête onder VN-medewerkers over racisme, is een aantal leden in het verkeerde keelgat geschoten. In de vragenlijst, die naar duizenden werknemers is verstuurd, wordt onder meer de vraag gesteld hoe ze zichzelf zien. Een van de mogelijke antwoorden was 'geel', dat wordt beschouwd als een racistische term waarmee westerlingen ooit Aziaten aanduidden.

De VN gaat door het stof en heeft de enquête meteen offline gehaald. "We geven toe dat deze vragen fijngevoeliger geformuleerd hadden kunnen worden en zullen dit zo snel mogelijk rechtzetten", zegt een woordvoerder.