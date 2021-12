Quo vadis, Aida? grote winnaar bij Europese Filmprijzen

Hoofdrolspeelster Jasna Duricic is uitgeroepen tot beste actrice, regisseur Jasmila Zbanic heeft de prijs voor beste regie gekregen. Ze was niet bij de uitreiking, maar liet in haar dankwoord via een videoverbinding weten dat ze haar film opdraagt aan de vrouwen van Srebrenica.

Grote winnaar is Quo vadis, Aida?, het drama over een vrouw die in de zomer van 1995 werkt als tolk voor de Nederlandse blauwhelmen die de moslimenclave Srebrenica moeten bewaken en uit alle macht haar man en zoons uit handen van de Bosnische Serviërs te houden. De film, die mede is geproduceerd door het Nederlandse productiehuis N279 van Els Vandevorst en Martin Koolhoven, werd bekroond als beste Europese film van het jaar.

In Berlijn zijn in een ceremonie waarbij behalve de genomineerden geen publiek aanwezig was de Europese Filmprijzen uitgereikt.

Beste acteur is veteraan Anthony Hopkins (83), die de prijs kreeg voor zijn rol in The Father als dementerende man die zich verzet tegen het idee dat hij niet meer zelfstandig kan wonen. The Father was ook genomineerd voor beste film, evenals Gouden Palm-winnaar Titane en The hand of God, de nieuwe, autobiografische film van de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino.

De Europese Filmprijzen worden afwisselend in Berlijn en in andere Europese steden uitgereikt. Vorig jaar was Druk van Thomas Vinterberg de beste film, over een viertal uitgebluste leraren die als experiment elke dag gaan lesgeven met een slok op.