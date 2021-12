Alleen voor Coremans is Heerenveen-Sparta een hoogtepunt: 'Gewacht op dit moment'

Eerste doelman Maduka Okoye was geblesseerd en Benjamin van Leer viel in de warming-up af. Daarom moest Sparta-trainer Henk Fraser in de wedstrijd tegen sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion een beroep doen op derde doelman Tim Coremans. Met een 0-0 uitslag mochten coach en keeper tevreden zijn.

In zijn dertienjarige profloopbaan was de 30-jarige Coremans alleen in het seizoen 2016/2017 bij FC Dordrecht eerste keeper. In de twaalf overige seizoenen bij NAC, SC Cambuur, ADO en Sparta was hij altijd reservedoelman. Slechts 11 keer eerder speelde hij in de eredivisie.

"Het is moeilijk om je elke keer op te laden voor iedere training en iedere wedstrijd", erkende Coremans na afloop. "Ik heb gewacht op dit moment."

Reddingen op Veerman en Veerman

In Friesland werd de doelman aanvankelijk nauwelijks op de proef gesteld tegen het matige Heerenveen. Tegen het einde van de eerste helft kreeg hij schoten te verwerken van Filip Stevanovic en Rami Kaib. Aan de andere kant scoorde Sparta-spits Emanuel Emegha met een fraai wippertje, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.