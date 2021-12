Mantia toont opnieuw zijn klasse op 1.500 meter bij gebrek aan grootste concurrenten

Drie rijders verdeelden de prijzen in de eerste drie wereldbekers, maar van hen stond alleen Mantia aan de start. De Chinees Zongyan Ning en de Zuid-Koreaan Kim Min-seok lieten om verschillende redenen verstek gaan. Ook Nederlandse toprijders als wereldkampioen Thomas Krol en Kjeld Nuis waren er niet bij.

Mantia, de afgelopen jaren vooral specialist op de massastart, komt in het olympische seizoen uitstekend voor de dag op de 1.500 meter. Bij alle vier de wereldbekers van dit seizoen haalde hij als enige man op de schaatsmijl het podium.

Veel Nederlanders bereiden zich op trainingskampen, ofwel in de zon of op het ijs, voor op het olympisch kwalificatietoernooi dat tussen Kerst en Oud en Nieuw plaatsvindt. De enige twee Nederlanders in de A-groep reden tegen elkaar in de eerste rit. Marcel Bosker werd vijftiende in 1.44,83, een kleine seconde sneller dan nummer zeventien Louis Hollaar.