Hoolwerf neemt ultieme revanche op massastart: na twee decepties nu wereldbekergoud

Het kan verkeren. Na twee teleurstellende uitschakelingen in de halve finales bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen heeft Bart Hoolwerf in Calgary het beste uit zichzelf gehaald.

Hoolwerf veroverde het goud op de massastart. Geëmotioneerd vierde hij zijn zege, behaald door vroeg in de wedstrijd met de Duitser Felix Rijhnen weg te rijden uit het peloton. De samenwerking in dat peloton kwam te langzaam op gang om Hoolwerf terug te halen. De Belg Bart Swings pakte in de sprint het zilver vlak voor Rijhnen.

Belangrijke finaleplaats voor Spelen

Het überhaupt bereiken van de finale was voor Hoolwerf, en eigenlijk voor het hele Nederlandse schaatsen, al een belangrijke prestatie. Door de twee uitschakelingen in de halve finales stond Hoolwerf zo laag in de wereldbekerstand dat Nederland een startplek op de Olympische Spelen dreigde kwijt te raken.

Zou Hoolwerf opnieuw maar weinig punten hebben behaald, zouden er geen negen, maar slechts acht Nederlandse mannen naar Peking mogen. Dat scenario is niet alleen afgewend, Hoolwerf rekende af met zijn criticasters door het goud te pakken.

Hoolwerf naar Spelen? 'Hoop dat het genoeg is'

"Eerst haal je de finale niet, nu win je een wereldbeker", reageerde een uitgelaten Hoolwerf, die zich weer in de kijker schaatst voor de Spelen. Als hij naar Peking wil, is Hoolwerf waarschijnlijk afhankelijk van een aanwijsplaats van de schaatsbond.

"Ik hoop dat het goed genoeg is, maar er zijn zoveel mensen die erover beslissen. Ik heb vandaag laten zien wat ik ik echt kan, nu is het aan anderen."