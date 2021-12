Radiomaker Skip Voogd op 88-jarige leeftijd overleden

Radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt de mediasite Spreekbuis. Hij is 88 jaar geworden. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio, waar hij in 1958 begon met het VARA-programma Muziek Kiosk.

Later ging hij radioprogramma's voor jongeren maken. Met Jos Brink werkte hij voor de AVRO samen aan een nieuw tienerprogramma dat de Tussen 10+ en 20- heette, een concurrent van het populaire VARA-programma Tijd voor Teenagers van Herman Stok en Co de Kloet.