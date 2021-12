Kodaira troeft Bowe af op 1.000m, maar moet winst op 500m aan Golikova laten

Golikova had haar overwinning vooral te danken aan de opening. Als enige schaatsster opende ze onder de 10,2 (10,19). Haar eindtijd, 36,66, leverde Golikova naast de winst ook het Russisch record op.

Golikova's landgenote Olga Fatkoelina, vrijdag nog winnaar van de eerste 500 meter van het weekeinde, stond niet aan de start. Zij richtte zich op de 1.000 meter en legde daar beslag op het brons achter Kodaira en Bowe.

Bowe had de eerste twee wereldbekers op de kilometer gewonnen dit seizoen, maar moest vorig weekeinde in Salt Lake City genoegen nemen met zilver achter de Japanse Miho Takagi. Van Takagi had Bowe geen last, aangezien zij dit weekeinde andere afstanden rijdt. Maar toch kwam de grootste concurrentie opnieuw uit Japan.

Kodaira, in Pyeongchang winnaar van olympisch zilver, stootte Bowe in de laatste ontmoeting voor de Spelen van Peking van de eerste plek. In de slotronde was ze vier tienden langzamer dan Bowe, maar de marge was groot genoeg om de winst te pakken.

De wereldbeker in Calgary is live te zien bij de NOS via deze livestream. Bekijk hieronder het programma vanavond en morgen: