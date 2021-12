Ook voor Utrecht is er in een saai duel geen doorkomen aan tegen Go Ahead Eagles

Was FC Utrecht zo zwak of heeft Go Ahead Eagles gewoon een uitstekend team voor de eredivisie? Zeker is wel dat het onderlinge duel in Stadion Galgenwaard niet om aan te gluren was voor de neutrale voetballiefhebber (0-0).

Go Ahead, vorig seizoen op de laatste speeldag gepromoveerd naar het hoogste niveau, had zijn zaakjes weer uitstekend op orde. Zo ontfutselde de nummer tien in de eredivisie eerder deze jaargang ook regerend kampioen Ajax en subtopper Vitesse al punten.

En ook voor het ambitieuze FC Utrecht was er geen doorkomen aan, waarbij gezegd moet worden dat de thuisclub totaal geen tempo in de wedstrijd bracht.

Dalmau zorgt voor wat opwinding

Pas na een uur kwam er wat leven in de brouwerij, met de entree van onder anderen Sander van de Streek en de verguisde Adrián Dalmau. Van de Streek kopte een paar tellen na zijn invalbeurt een corner gevaarlijk door naar Mike van der Hoorn, Dalmau kopte vlak voor tijd snoeihard tegen de lat.

Zo waren de beste kansen voor Utrecht, maar was het lang niet overtuigend genoeg om te concluderen dat de thuisploeg op basis van het vertoonde spel ook een zege had verdiend.