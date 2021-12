Jaspers grijpt vijfde wereldtitel driebanden

Driebander Dick Jaspers is voor de vijfde keer wereldkampioen geworden. De Brabander, die ook vijf Europese titels bezit, versloeg in de finale in het Egyptische Sharm-el-Sheikh de Turk Murat Coklu: 50-47.

De 56-jarige Jaspers, de nummer één van de wereld, greep de titel ook in 2000, 2004, 2011 en 2018. De negen jaar jongere Coklu, de nummer 17 van de wereldranglijst en Europees kampioen in 2014, haalde niet eerder het WK-podium.

Jaspers boog in de halve finales tegen Martin Horn een achterstand van 30-42 om en redde zich in de finale opnieuw uit een netelige positie. Vanaf 26-37 nam hij door een serie van veertien de leiding, waarna in het spannende vervolg zijn grotere ervaring de doorslag gaf.