Handbalsters boeken nieuw record op WK en winnen met 46 treffers verschil

Niets is moeilijker dan héél veel doelpunten maken in een wedstrijd waarbij je van tevoren weet: we moeten echt héél veel doelpunten maken. Toch traden de Nederlandse handbalsters zonder enige druk aan voor het groepsduel met Kazachstan, dat vervolgens omver werd geblazen: 61-15. Het is de grootste overwinning ooit voor het Nederlandse vrouwenteam. Bo van Wetering was de productiefste vrouw bij Oranje met liefst 18 treffers. Haar totaal tot nu toe op het WK was 19. Dione Housheer volgde met 13 treffers.

Bondscoach Monique Tijsterman moedigt de handbalsters aan - ANP

Bondscoach Monique Tijsterman had het haar spelers op het hart gedrukt: we hebben een grote score nodig, vooral nadat Zweden eerder deze week met 35 treffers verschil de Kazachse vrouwen had verslagen. En het doelsaldo kan weleens doorslaggevend worden in de strijd om kwartfinaletickets. Vanaf het begin bleek het team in vorm. De ene na de andere bal vloog in het Kazachse doel en, belangrijk, aan de andere kant pareerde Oranje-keepster Tess Wester het ene schot na het andere. Vooral in de tweede helft, tussen minuut 30 en minuut 45, hield Wester vaak haar doel schoon en kon Oranje uitlopen naar een monsterscore. Na drie kwartier was het verschil al 32 en dat was precies de achterstand in doelsaldo met Zweden. Na vijftig minuten maakte Oranje haar vijftigste doelpunt en uiteindelijk werd ook de 60 nog aangetikt. Record Eerder in het toernooi zette Oranje al een record neer door Puerto Rico te verslaan met 55-15 om vervolgens dat record te breken tegen Oezbekistan (58-17), maar nu kan ook dat record uit de boeken.