Na veel gesprekken wist Groenewegen: 'De Tour wordt bij Jumbo een lastig verhaal'

Zelden kwam een transfer zo uit de lucht vallen als die van Dylan Groenewegen naar BikeExchange. Maar dat maakt een vertrek van de 28-jarige Nederlander bij Jumbo-Visma niet minder logisch. "Ik zat een beetje in de knel met het sportieve", legt de topsprinter uit aan de NOS. "Mijn ambitie is om in de Tour te gaan schitteren en bij Jumbo werd dat toch wel een lastig verhaal. We hebben er heel veel over gesproken. Ze willen voor het klassement gaan met Primoz en Jonas." Jumbo-Visma jaagt al een paar jaar op de eindzege in de Tour met onder anderen Primoz Roglic. Afgelopen jaar verraste Jonas Vingegaard met een tweede plaats in het eindklassement. En mocht er dan toch gesprint worden, dan keek Jumbo de laatste twee edities vooral naar Wout van Aert, de Belg die al heeft aangegeven in de Tour van 2022 voor de sprinttrui te willen gaan.

Er bleef weinig hoop over voor Groenewegen om de komende jaren mee te kunnen doen aan de grootste wielerwedstrijd van het jaar. "En ik wil in de Tour toch echt wel gaan scoren en proberen daar overwinningen te pakken. Jumbo heeft me de vrijbrief gegeven om te vertrekken. Dat waardeer ik enorm." 54 zeges in 6 jaar Groenewegen stond zes jaar onder contract bij de Nederlandse formatie. Hij vertrekt met pijn in zijn hart. "Met mijn coach Merijn Zeeman heb ik een klik. Het doet hun pijn dat ik vertrek, maar mij ook. 54 overwinningen in zes jaar, dat zegt wel genoeg." Maar Groenewegen, die in mei zijn rentree maakte na een schorsing van negen maanden voor het veroorzaken van de valpartij met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen, wil vaker winnen. In BikeExchange vindt hij een ploeg met enkele snelle mannen, die een ideale sprinttrein kunnen vormen voor Groenewegen.

Groenewegen was succesvol bij Jumbo-Visma: vier etappezeges in de Tour - NOS